Elevii de gimnaziu si liceu vor primi in noul an scolar, din septembrie 2023, patru tipuri de burse: de merit, sociala, tehnologica si de excelenta olimpica I si II, potrivit legii Invatamantului preuniversitar. Dispar bursele de studiu (150 de lei in prezent) si de performanta (500 de lei in prezent), care se acorda in prezent, dar in schimb apar bursele de excelenta pentru olimpici, care pornesc de la 700 de lei pe luna si ajung la 3.000 de lei. Bursa de merit va fi mai mult decat dublu fata ... citeste toata stirea