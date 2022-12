Bustul lui Mircea VULCANESCU ramane in picioare! Proiectul de hotarare a demolarii monumentului dedicat marelui intelectual crestin a fost RESPINS!

Bustul dedicat lui Mircea Vulcanescu ramane in picioare, dupa ce doar noua consilieri locali de la USR si PNL ai Primariei Sectorul 2 au votat impotriva proiectului hotararii de demolare. Fundatia Ion Gavrila Ogoranu a facut opozitie in plenul CL.,,In timp ce in strada romanii protesteaza, purtand icoanele si cartile lui Mircea Vulcanescu, in sedinta Consiliului Local al Sectorului 2 al Capitalei, aparam memoria lui Mircea Vulcanescu. Impreuna cu camarazii Alezandru Costache, Florin Dobrescu ... citeste toata stirea