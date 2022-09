"Ca la mama acasa", in Vama Buzaului

Vama Buzaului se recomanda ca fiind una dintre putinele zone cu poluare zero din Romania. Simti acest lucru imediat ce intri in comuna. Aceasta este situata la o altitudine de 800 de metri, la poalele Muntilor Ciucas, in zona sudica a depresiunii intramontane Intorsura Buzaului. Datorita locatiei, aerul este foarte tare si, imediat ce il inspiri, simti o transformare a starii de spirit. Astfel, observi foarte usor peisajul de munte, unde te poti retrage, macar la final de saptamana, pentru a fi ... citeste toata stirea