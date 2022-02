Ca-n filmele horror, in miezul noptii, la Rucar, Brasov

Satenii din Rucar, comuna Vistea, judetul Brasov, care se aflau duminica, 20 februarie, la priveghiul unui consatean, au fost martori al unui "atac" al romilor din localitate, care au aruncat cu pietre si caramizi in zidurile bisericii mici din sat (capela), aflata in apropierea cartierului lor. ,,S-a auzit muzica in acea seara dupa care s-au razbunat pe biserica. Eram toti in priveghi la biserica unde este capela si s-au auzit zgomote. Am iesit sa vedem ce se intampla, mai ales ca de multe ori ... citeste toata stirea