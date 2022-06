Ca sa nu mai calcam in "noroc" de caini: 100 de cosuri si pungi gratis, in Brasov

Programul de montare a cosurilor de gunoi metalice pentru colectarea selectiva a deseurilor, inceput in 2021 va continua si anul acesta. Astfel, in cursul acestui an, municipalitatea brasoveana are in plan sa amplaseze in oras 100 de astfel de echipamente in toate zonele orasului. Tot anul acesta, in oras se vor amplasa 100 de suporturi pentru biciclete (fiecare pentru doua vehicule pe doua roti). Aceste piese de mobilier urban sunt incluse intr-o licitatie ce o valoare estimata de 1.021.912 ... citeste toata stirea