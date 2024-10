Ca scapat in august, ridicat in octombrie

Curtea de Apel Brasov a decis, prin sentinta definitiva, ca Remus Bertea, fostul politist condamnat pentru trafic de droguri intr-un dosar instrumentat de catre DIICOT, trebuie sa-si petreaca urmatorii 2 ani si 10 luni in penitenciar. Instanta a desfiintat in parte hotararea Tribunalului Brasov, prin care se dispunea executarea cu suspendare a pedepsei.O instanta a Curtii de Apel Brasov a admis pe 17 octombrie apelul formulat de procurorii DIICOT in cazul fostului politist Remus Bertea si a ... citește toată știrea