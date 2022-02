Ca secretar de stat, platea polite la Centrul Zonal de Marfa Brasov. Acum, "retrogradat" director al Regionalei CFR Craiova

Conducerea Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA a numit un nou director al Regionalei Craiova, in persoana lui Ninel Cercel. El este ceferist si a fost si secretar de stat in Ministerul Transporturilor.Ninel Cercel preia functia de la Lucian Radu Fetoiu, care in continuare figureaza pe site-ul oficial al CNCF CFR SA ca director al Sucursalei Regionale Craiova. Informatia privind schimbarea acestuia din functie si inlocuirea cu Ninel Cercel a fost confirmata pentru Club Feroviar de mai ... citeste toata stirea