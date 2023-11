Ultima zi a lunii octombrie a fost si ultima din acest an in care turistii au mai mai gasit deschis la cabana Podragu. Potrivit Salut Fagaras, deschisa pentru turisti din luna iunie, cabana din Muntii Fagaras va intra in stare de inactivitate pana la 1 iulie 2024.Cabanierul a explicat, pentru sursa citata, ca acest lucru se intampla in interesul sigurantei si al confortului vizitatorilor, caci in perioada de iarna ... citeste toata stirea