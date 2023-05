In perioada minivacantei de 1 Mai, respectiv 25 aprilie - 2 mai, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Brasov a verificat 97 operatori economici.In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 76 amenzi contraventionale in valoare totala de 318.000 lei, 32 avertismente, fiind dispusa oprirea temporara de la comercializare a unor produse in valoare de peste 2.500 lei si oprirea definitiva de la comercializare a produselor neconforme in valoare de circa 50.000 lei.De ... citeste toata stirea