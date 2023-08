Cabinetele medicale din crese, gradinite, scoli si licee trebuie dotate cu aparate de aer conditionat si dozatoare de apa, din fonduri proprii, iar sapunul lichid trebuie asigurat in permanenta din banii autoritatilor locale, potrivit normelor actualizate publicate in Monitorul Oficial. De precizat, dotarile cerute nu sunt o noutate, ele erau trecute si in ordinul de anul trecut. Documentul a fost actualizat pentru a include si cresele ... citeste toata stirea