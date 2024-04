Cadastrare gratuita la Fagaras. Ce imobile sunt inregistrate in aceasta etapa

Primaria Fagaras anunta ca in perioada urmatoare incepe a treia etapa de cadastrare gratuita.In perioada imediat urmatoare vor incepe lucrarile de inregistrare sistematica in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara a imobilelor din cadrul UAT Municipiul Fagaras, in cadrul etapei a 3-a de inregistrare sistematica a imobilelor din intravilanul si extravilanul municipiului.Intabularea se va face gratuit pentru toti cetatenii, fiind finantata de Primaria Fagaras si de Agentia Nationala ... citește toată știrea