Cadastrare gratuita pentru cetateni. UAT-urile fagarasene incluse in programul ANCPI

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) desfasoara lucrari de inregistrare sistematica a proprietatilor in 2.301 unitati administrativ-teritoriale (UAT), pe o suprafata de peste 6,2 milioane de hectare. Lucrarile, realizate atat la nivelul intregii localitati (in 571 de UAT-uri), cat si pe sectoare cadastrale, sunt gratuite pentru cetateni si se desfasoara in cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciara (PNCCF). Finantarea este asigurata din veniturile ... citește toată știrea