Cadavrul unei femei, din Buzau, gasit ingropat in propria curte, dupa ce sora ei a semnalat ca nu mai raspunde la telefon. Fiul victimei este principalul suspect.Politistii din Buzau fac cercetari dupa ce in curtea unei locuinte din comuna Grebanu, in spatele toaletei, au gasit cadavrul unei femei.Suspect in acest caz este fiul femeii, un barbat de 50 de ani, scrie News.ro.Conform anchetatorilor, cautarile au fost declansate dupa ce o femeie din Galati a sunat la Politie reclamand ca sora ... citeste toata stirea