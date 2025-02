Caiac Smile: Aventuri pe gheata si lectii de viata

In februarie 2025, Caiac Smile da startul proiectului "Tabere de viata activa si independenta" la complex Cheile Gradistei Fundata (jud. Brasov). Taberele de schi adaptat din acest an includ si componenta educationala - lectii de viata activa si independenta sustinute de instructori in scaun rulant, iar in premiera pentru Romania, reprezentantii asociatiei au introdus si hocheiul adaptat.Din 2 februarie 2025, Cheile Gradistei gazduieste taberele de viata activa si independentaAcestea sunt ... citește toată știrea