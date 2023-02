Caine si pisica, sterilizari la AMP

In urma unei hotarari a Consiliului Local Zarnesti, autoritatile locale din orasul brasovean au incheiat un protocol cu o asociatie care detine un adapost de animale fara stapan. Aceasta a insemnat, in acelasi timp, renuntarea la colaborarea cu Asociatia Milioane de Prieteni, care steriziliza cainii din oras si oferea si alte servicii in acest domeniu. Chiar daca a incetat colaborarea, Asociatia Milioane de Prieteni ii informeaza pe zarnesteni ca isi pot steriliza, in continuare, gratuit, ... citeste toata stirea