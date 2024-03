Caini antrenati pentru detectarea timpurie a cancerului

Cainii ar putea ajuta in viitor la detectarea timpurie a cancerului. In Germania, patrupezii deja sunt antrenati pentru a depista aceasta maladie. Este vorba despre un start-up inedit, infiintat de doi barbati, in cadrul caruia patru catei sunt invatati de catre specialisti sa descopere cancerul dupa miros. Se pare ca datorita simtului olfactiv bine dezvoltat, patrupezii pot depista anumiti compusi chimici, emanati de cancerul pulmonar, asa ca acestia sunt stimulati sa detecteze boala pe baza ... citește toată știrea