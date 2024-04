Caini cu urechile si cozile taiate, descoperiti de politisti, la un barbat din comuna Lisa

Un barbat din comuna Lisa care avea peste 35 de caini este cercetat penal, dupa ce politistii au gasit la el 8 caini cu urechile si cozile taiate.Politistii din judetul Brasov au fost in control la un barbat care detine peste 35 de caini, iar in urma verificarilor au descoperit 8 caini cu urechile si cozile taiate.Protectia Animalelor efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, pe care l-au deschis dupa ce au identificat mai multe exemplare canine care ar fi suferit interventii ... citește toată știrea