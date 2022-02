Caini morti de foame si de sete intr-un adapost din Prejmer. Ce pedeapsa a primit fondatorul refugiului

Brasoveanul a lasat cainii din adapost sa moara de foame si de sete si acum a primit o condamnare de un an si patru luni de inchisoare cu executare. O fapta de o cruzime rara a dus la condamnarea unui barbat la un an si patru luni de inchisoare, in prima instanta.Bogdan Vasile Cepoiu a deschis un adapost pentru caini in localitatea brasoveana Prejmer, insa nu a avut deloc grija de patrupede. Mai mult, barbatul a lasat sa moara de foame si de sete cainii care au fost adusi la adapost. De fapt, ... citeste toata stirea