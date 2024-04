Caius Covrig isi doneaza ziua si face apel la umanitate! "Hai sa facem echipa si sa-l ajutam pe Alin!"

Caius Covrig stie foarte clar ca in echipa poti muta muntii din loc. De mai bine de 15 de ani, face performanta in echipa: prima data in sport, apoi in business. Acum, a venit vremea sa demonstreze ca o poate face si atunci cand vine vorba despre acte caritabile, pentru ca "facerea de bine este arta, iar in arta *sky is the limit*".Omul de afaceri invita comunitatea ... citește toată știrea