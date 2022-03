Calatoria cu taxiul in Brasov NU se scumpeste. Propunerea a fost respinsa

Consiliul Local Brasov a respins modificarea Regulamentului de transport in regim de taxi, proiect care includea, printre altele, majorarea tarifelor pe timp de zi.Taximetristii solicitasera municipalitatii sa creasca tariful la 2,9 lei pe kilometru, in timpul zilei (in intervalul 6.00 - 22.00).Proiectul de majorare a pretului la taxi, a fost scos in 11 februarie, de pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu Local, iar ieri, 28 februarie a intrat pe ordinea de ... citeste toata stirea