Comisia Europeana a deschis in 4 octombrie runda de inscrieri de toamna din cadrul initiativei DiscoverEU, in urma careia 36.000 de tineri vor primi un permis gratuit de calatorie pentru a explora Europa. Peste 9.700 de tineri romani au beneficiat, in cadrul editiilor anterioare, incepand din 2018 de la lansarea programului, de un astfel de permis.Inscrierile au inceput pe 4 octombrie, la ora 12.00 CEST (ora 11.00 in Romania) si se vor incheia miercuri, 18 octombrie, la ora 12.00 CEST. ... citeste toata stirea