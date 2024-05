Calatoriile cu avionul ale presedintelui Klaus Iohannis: contract-cadru de 8,5 milioane de lei pentru patru ani, castigat de Tarom si trei companii private

Patru companii au castigat un acord-cadru pe patru ani pentru servicii de transport aerian de calatori in tara si strainatate in urma unei licitatii organizate de Administratia Prezidentiala, potrivit anuntului oficial de pe portalul achizitiilor publice. Contractul-cadru are valoarea maxima de 8,5 milioane de lei.Reamintim ca Administratia Prezidentiala a refuzat ... citește toată știrea