Calatoriile la Venetia, doar pe baza de rezervare

Odata cu revenirea turismului in Italia, dupa doi ani de absenta impusa de pandemia de COVID, revin si problemele pentru fragila Venetie, unde din vara aceasta va fi testat un sistem pe baza de rezervari pentru a putea intra in orasul canalelor, ca preambul la introducerea sa obligatorie in 2023, scrie EFE.Dupa sosirea a 400.000 de turisti in acest oras ,in timpul vacantelor de Paste, primarul Venetiei, Luigi Brugnaro, a anuntat lansarea din vara ... citeste toata stirea