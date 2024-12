Calatoriile spre "tara lui Mos Craciun", anulate din cauza lipsei zapezii

Calatoriile spre "tara lui Mos Craciun" au fost anulate din cauza lipsei de zapada. In medie, temperaturile din regiunea Laponia au fost cu 2 pana la 3,5 grade mai ridicate decat media.In ultima perioada Laponia se scalda in temperaturile blande ale iernii care duc la lipsa zapezii, iar din cazua aceasta calatoriile inspre aceasta regiune, cu scopul de a petrece Craciunul in "tara lui Mos Craciun", sunt anulate pe zi ce trece, relateaza Economedia.ro care citeaza Euronews. ... citește toată știrea