Calculat pentru Brasov: Statul vrea sa iti ia aproape dublul impozitului pe casa

Taxele pe proprietati nerezidentiale pentru persoane fizice vor creste in mod semnificativ, din 2023, daca decidentii vor trece proiectul de ordonanta de urgenta pus in dezbatere publica. Un proiect care calculeaza valoarea imobilelor in functie de grilele notarilor. Propuneri mai pot fi facute pana in data de 14 iulie."Minimul cotei creste de 5 ori, de la 0,2% la 1%. In Municipiul Brasov, cota pentru aceste tipuri de proprietati era deja 0,5%, deci ea se va dubla. Mai mult, valoarea ... citeste toata stirea