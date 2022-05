Calculele pentru FOV 2022

Daca anul trecut, pentru organizarea Forumului Oraselor Verzi (FOV), municipalitatea brasoveana a cheltuit 665.000 lei, anul acesta, bugetul luat in calcul este de 800.000 lei. Conform cheltuielilor detaliate, cea mai mare parte a sumei luata in calcul pentru acest an, 400.000 lei, este luata in calcul pentru sonorizare, scene, corturi, mobilier de interior si exterior, transmisiuni online, generatoare, butaforii si ecrane.Suma de 100.000 de lei este luata in calcul pentru bilete de avion, ... citeste toata stirea