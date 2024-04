Caldura in sistemul centralizat, doar la cerere. Robinetul s-a inchis oficial din 5 aprilie

Data fiind incalzirea din prima parte a lunii aprilie, Serviciul Local Public de Termoficare Brasov a decis sistarea furnizarii de agent termic inca din data de 5 aprilie. Insa, meteorologii anunta temperaturi semnificativ mai mici in perioada urmatoare, astfel ca brasovenii racordati la sistemul centralizat care vor caldura trebuie sa se adreseze Asociatiei de Proprietari, care, mai departe, sa faca o solicitare la SPLT. "In cazul in care sunt asociatii de proprietari care doresc sa reluam ... citește toată știrea