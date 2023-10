SC Recon SA si SC RS Activ lucreaza in aceasta perioada si in cartierele Bartolomeu, Schei, Astra si Valea Cetatii din Brasov.Astfel, compania RS Activ va incepe lucrarile de reparatii Pictor Andreescu, Bobalna, Islaz, Titan si Carierei - tronsonul de la intersectia cu str. Caramidariei spre Fabrica de Var.Recon continua, in cartierul Valea Cetatii, lucrarile de refacere in urma furnizorului de energie electrica, pe bulevardul Valea ... citeste toata stirea