Calea ferata Brasov - Sighisoara vs. Sighisoara - Simeria: Viteza de doua ori mai mare pe tronsonul modernizat

Calea ferata Brasov - Sighisoara vs. Sighisoara - Simeria: Viteza pe tronsonul modernizat, este de peste doua ori mai mare.Diferenta majora de viteza pe Calea ferata Brasov - Sighisoara vs. Sighisoara - Simeria.Viteza trenurilor pe tronsonul Brasov - Sighisoara abia daca atinge pe unele portiuni circa 60 km/ora, in vreme ce pe tronsonul deja modernizat Sighisoara - Simeria, aceasta poate ajunge pana la aproape de 150 km/ora, potrivit unui grafic publicat de ... citește toată știrea