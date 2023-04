Pistele pentru biciclisti, benzile dedicate mijloacelor de transport in comun, statiile de inchiriere a bicicletelor, dar si bicicletele, investitii incluse in proiectul "Calea Verde a Brasovului" ar putea costa, in total, 160.453.358 lei inclusiv TVA. Valoarea totala a proiectului a fost aprobata de consilierii locali brasoveni in sedinta de plen din 26 aprilie, fara dezbateri.In proiectul de hotarare se arata ca din suma totala, 137.425.995 lei, inclusiv TVA, este valoarea lucrarilor ... citeste toata stirea