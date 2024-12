Calendarul 2025 al celor 12 femei in costum popular

Calendarul 2025 al celor 12 femei in tinuta populara, ce face parte din proiectul "Mandra-i Tara Oltului" al Casei de Cultura Fagaras este gata, si va fi prezentat publicului, duminica, 15 decembrie, in Crama Cetatii Fagaras.Calendarul cuprinde fotografii autentice cu domnisoare si doamne imbracate in port popular si gatite traditional. Concursul pentru alegerea celor mai reprezentative fotografii a avut loc in luna martie a acestui an.Costumele si gateala femeilor fac parte din portul ... citește toată știrea