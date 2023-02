Calendarul anului scolar 2023-2024: Scoala incepe pe 11 septembrie si se termina pe 21 iunie

Anul scolar viitor, 2023-2024, va incepe la 11 septembrie 2023 si se va incheia in data de 21 iunie 2024 (cu exceptia anilor terminali) si va avea tot 36 de saptamani, potrivit calendarului aprobat, marti, 14 februarie, in sedinta Comisiei de Dialog Social (CDS). Avizul CDS este unul consultativ: urmeaza ca Ministerul sa emita un ordin privind structura anului scolar 2023-2024, care sa fie publicat in Monitorul Oficial. In forma actuala, proiectul mai prevede desfasurarea Programului national ... citeste toata stirea