Calendarul anului scolar 2024-2025, in Monitorul Oficial. Cand incep si cand se incheie cursurile

Calendarul anului scolar 2024-2025, publicat in Monitorul Oficial. Cursurile incep pe 9 septembrie si se incheie pe 20 iunie, iar anul va fi impartit tot in cinci module si cinci vacante.Elevii si copiii de gradinita vor incepe anul scolar viitor pe 9 septembrie, potrivit structurii anului scolar, document publicat in Monitorul Oficial.Este vorba despre ordinul ministrului educatiei nr. 3.694 din 1 februarie 2024. Anul scolar 2024-2025 are o durata de 36 de saptamani de cursuri, potrivit ... citește toată știrea