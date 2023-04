Perioada in care elevii de clasa a XII-a se pot inscrie la examenul de BAC 2023 a fost modificata, potrivit unui ordin publicat in Monitorul Oficial.Calendarul examenului de BAC 2023 a fost modificat in ceea ce priveste perioada de inscriere la prima sesiune de examen.Potrivit unui ordin al ministrului Educatiei, publicat miercuri, 19 aprilie, in Monitorul Oficial, liceenii se vor inscrie la Bacalaureat 2023 in perioada 29 mai - 7 iunie. Initial, inscrierea se putea face intre 29 mai si 2 ... citeste toata stirea