Calendarul inscrierii in invatamantul primar a fost modificat, au anuntat reprezentantii Ministerului Educatiei. Asta din cauza grevei profesorilor, care a inceput de luni. Astfel, potrivit modificarilor, care au fost deja transmise spre publicare in Monitorul Oficial, procesarea cererilor de inscriere si repartizarea copiilor se va face in perioada 29 mai - 6 iunie. Initial, aceasta etapa trebuia sa se incheie in 27 mai, cu afisarea locurilor ramase libere ... citeste toata stirea