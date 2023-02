Ordinul privind organizarea simularii evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2022-2023, a fost publicat in Monitorul Oficial. Simularile pentru Evaluarea Nationala 2023 se desfasoara in perioada 20-22 martie, rezultatele fiind comunicate in 29 martie, iar cele pentru examenul de Bacalaureat 2023 au loc intre 27 ... citeste toata stirea