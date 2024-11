Calin Georgescu a pregatit urmatorul episod, pentru duminica: cine voteaza POT?

Partidul Oamenilor Tineri (POT), care a anuntat ca il sustine pe Calin Georgescu in cursa prezidentiala, este in competitia pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie si are liste pentru Camera Deputatilor si Senat. Sunt 79 de candidati, din mai multe zone ale tarii, cu diferite ocupatii: antreprenori, avocati, soferi, experti vanzari si ingineri.POT a fost fondat de Anamaria Gavrila, in prezent deputat, care a fost aleasa pe listele AUR. Ea a parasit formatiunea condusa de George Simion ... citește toată știrea