Calin Georgescu indeamna la boicotarea supermarketurilor in 10 februarie

Calin Georgescu indeamna la boicotarea supermarketurilor, invocand un model controversat.Calin Georgescu, candidatul pro-rus cu discurs legionar la alegerile prezidentiale din 24 noiembrie, a indemnat la boicotarea supermarketurilor in 10 februarie. Georgescu a folosit modelul Croatiei pentru a boicota supermarketurile, sub pretextul ca acestea nu ar vinde produse romanesti, potrivit G4Media.ro.Indemnul la boicot a avut loc duminica, la Realitatea Plus, unde acesta a ... citește toată știrea