Calitatea aerului din Feldioara, monitorizata de "Uzina R"

Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu - Feldioara (cunoscuta si sub denumirea "Uzina R") este dispusa sa plateasca 468.454 de lei, un sistem de monitorizare a calitatii aerului, ce include o statie de monitorizare radiologica si una de masurare a pulberilor in suspensie. Pentru achizitionarea acestor echipamente, unitatea de procesare a minereului de uraniu de la Feldioara a lansat o licitatie pe platforma electronica de achizitii publice si asteapta ofertele pana in 3 martie. ... citește toată știrea