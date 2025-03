Calitatea aerului in 2024: Doar 7 tari au atins standardele OMS, poluarea atinge cote alarmante

Calitatea aerului: Doar 7 tari din lume au reusit sa respecte standardele Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) privind calitatea aerului in 2024, potrivit unui raport recent publicat de IQAir. In acelasi timp, Ciad si Bangladesh s-au clasat pe primele locuri in topul celor mai poluate tari, cu niveluri ale particulelor PM2.5 de peste 15 ori mai mari decat limitele recomandate de OMS.Calitatea aeruluiConform IQAir, doar Australia, Noua Zeelanda, Bahamas, Barbados, Granada, ... citește toată știrea