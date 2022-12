Calul Lipitan, in Patrimoniul UNESCO. Romsilva administreaza doua herghelii, in Brasov si Bistrita-Nasaud

Traditia de crestere a cailor Lipitani din Romania a fost inclusa in Patrimoniul UNESCO. Romsilva opereaza doua herghelii de rasa lipitana in judetul Brasov, la Sambata de Jos, si in orasul Beclean din judetul Bistrita-Nasaud.Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a felicitat, vineri, institutiile care au contribuit la inscrierea lipitanilor in patrimoniul UNESCO si a precizat ca este pentru prima data cand o rasa de cai si traditiile de crestere a acestui animal sunt adaugate."Traditia de ... citeste toata stirea