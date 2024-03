Camata de la Rupea: 100%. Recuperare cu santaj si violare de domiciliu

Parchetul de pe langa Judecatoria Rupea a dispus o perchezitie domiciliara in judetul Brasov (nu s-a dat publicitatii localitatea), intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari pentru savarsirea mai multor infractiuni de camata si santaj, precum si o infractiune de violare de domiciliu."Din cercetari a reiesit faptul ca, in perioada 2020 - martie 2024, persoanele banuite de savarsirea infractiunilor de camata ar fi acordat imprumuturi, percepand o dobanda de pana la 100%. De asemenea, ... citește toată știrea