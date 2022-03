Camatar din Valcea, cu locotenent la Brasov: Imprumuta bani, santaj la zeciuiala

Camata si santaj sunt acuzatiile pentru care 11 indivizi au fost retinuti joi, 17 martie, in urma unor perchezitii simultane la Brasov si Valcea, politistii fiind secundati de luptatori de la Actiuni speciale adusi de la Arges si Sibiu.Dosarul e instrumentat de Serviciul de Investigatii Criminale, iar din cercetarile efectuate in cauza, a reiesit faptul ca, "incepand din anul 2021, o persoana, in varsta de 63 de ani, din Ramnicu Valcea, cu sprijinul unui intermediar, in varsta de de 32 de ani, ... citeste toata stirea