Camelia Bertea, primarul orasului Victoria: ,,Modernizarea zonei Helesteu, un proiect de 4 milioane de euro"

Un proiect in valoare de 4 milioane de euro va transforma zona de sud a orasului Victoria, cea cunoscuta sub denumirea de ,,Helesteu" intr-o zona de agrement moderna. Primarul orasului, Camelia Bertea, a semnat deja contractul cu Autoritatea Regiunea Centru, proiectul fiind finantat prin programul european POR.,,Este un proiect pe care l-am depus pe POR, regiunea centru pentru dezvoltare urbana integrata de 4 milioane de euro si pentru care am semnat contractul. Avem studiul de fezabilitate ... citește toată știrea