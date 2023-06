Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, luni, in sedinta comuna, in prezenta premierului Marcel Ciolacu, avand pe ordinea de zi eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Inaintea plenului, se vor reuni in sedinte structurile de conducere ale PNL si PSD.Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului este programata la ora 14.00.Pe ordinea de zi se afla propunerea legislativa pentru abrogarea Capitolului XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor ... citeste toata stirea