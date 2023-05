In 2023, CNAIR a instalat, la nivel national, peste 100 de camere fixe pentru rovinieta. Autoritatile vor sa afle care sunt soferii care si-au platit rovinieta.Pentru a-i verifica pe soferii care nu respecta legea, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere are instalate peste 100 de camere fixe de control al rovinietei, se arata intr-o analiza realizata de specialistii de la autovit.ro.Cele peste 100 de camere fixe pentru rovinieta sunt amplasate pe drumuri nationale, in ... citeste toata stirea