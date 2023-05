Legea 155/2010 a politiei locale ar putea fi modificata in urmatoarea perioada, potrivit proiectului de lege aflat in dezbaterea senatorilor, astfel incat acestia sa poate folosi un nou instrument in desfasurarea activitatii zilnice. Este vorba de introducerea posibilitatii de a purta camere video de corp. Astfel, dupa cum apare in viitoarea lege, "in scopul realizarii atributiilor de serviciu, activitatilor de prevenire si de mentinere a ordinii si sigurantei publice, actiunile politistului ... citeste toata stirea