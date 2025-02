Caminele de batrani, minim 50.000 de lei amenda daca nu monteaza camere video

Un proiect de lege propus in Senat prevede instalarea unor sistemelor de monitorizare video in centrele de asistenta sociala. Masura are ca scop asigurarea protectiei beneficiarilor, precum copiii separati de familie, persoanele varstnice, persoanele cu dizabilitati si alte categorii care necesita ingrijire speciala, dar si a personalului care lucreaza in aceste centre.In primul rand, in ceea ce priveste protectia si promovarea drepturilor copilului, proiectul de lege prevede obligatia ca ... citește toată știrea