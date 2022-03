Caminul din Noua, transformat in spital

In timpul dezbaterii de la Prefectura Brasov in care s-a discutat despre proiectul Spitalului Clinic Regional de Urgenta, viceprimarul Brasovului Sebastian Rusu a venit cu o idee pe pentru rezolvarea crizei de spatiu de la Spitalul de Boli Infectioase. Mai exact, propunerea lui este ca aceasta unitate sa fie mutata in Centrul pentru Persoane Varstnice de la Noua, iar municipalitatea brasoveana sa preia unitatea sanitara."Am avut o discutie cu managerul Spitalului de Boli Infectioase, in ... citeste toata stirea