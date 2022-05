Caminul Scolii Profesionale Germane Kronstadt Brasov, inaugurat in 2023. Acolo vor fi cazati 306 elevi

Incepute in luna septembrie a anului 2020, lucrarile de constructie la caminul Scolii Profesionale Germane Kronstadt din Brasov vor fi gata in toamna acestui an. Anuntul a fost facut de primarul Brasovului, Allen Coliban. Caminul este cea de a patra investitie majora pe care municipalitatea o face impreuna cu companiile membre ale DWK Fit for Future pentru SPGK, dupa amenajarea scolii, a atelierelor si a salii de sport."Municipalitatea este partener in acest proiect al scolii profesionale ... citeste toata stirea